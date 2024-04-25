Лукашенко пугает оппонентов режима, выехавших из страны, репрессиями против родственников

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что белорусские службы могут надавить на белорусов-оппонентов режима, которые выехали за границу, мерами против их родственников внутри страны.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания приводит государственное информагентство БЕЛТА.

Упомянув белорусов-оппонентов режима, находящихся за рубежом, Лукашенко призвал их "не забывать, что они очень вредят своим родственникам".

"Не забывайте, что у вас какая-то собственность есть здесь ... советую уже забыть про эту собственность. Но не ставьте под удар своих родственников", – сказал он.

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Напомним, в январе в Беларуси сообщали о массовых рейдах против родственников политзаключенных и бывших политзаключенных.

Соединенные Штаты и Канада 15 апреля отдельно объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц в Беларуси, причастных к поддержке режима Лукашенко.