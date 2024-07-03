У Німеччині за порушення санкцій ЄС на 8 тисяч євро оштрафували капітана російського судна

Капітан російського вантажного судна Atlantic Navigator II, яке кілька тижнів утримувалося в порту німецького Ростока, змушений був заплатити штраф у розмірі 8 000 євро за порушення санкцій ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Судно Atlantic Navigator II, завантажене березовою фанерою та ураном з Росії, зайшло в док у Ростоку через пошкодження. Капітан тепер оштрафований за порушення санкцій ЄС.

Прокуратура Ростока оголосила, що провадження проти чоловіка остаточно закрито і припинено. Отримувачем грошей стала правозахисна організація Human Rights Watch.

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Прокуратура обрала одержувача платежу в ході судового розгляду. Обов'язковою умовою було те, щоб організація була визнана неприбутковою, як у випадку з організацією Human Rights Watch eV, зареєстрованою в Німеччині. За даними прокуратури, російський капітан раніше не мав судимостей.

193-метровий вантажний корабель під прапором Маршаллових островів здійснив незапланований захід у Росток 4 березня. Судно мало пошкодження гребного гвинта, яке, ймовірно, було спричинене пересуванням по льоду. Судно вийшло з Санкт-Петербурга і прямувало до Балтімора.

Канадська судноплавна компанія, яка керувала судном, виправдала захід у порт Росток тим, що пошкоджений гвинт становив "серйозний ризик для безпеки судна, екіпажу і вантажу на борту".

Однак після того, як митники оглянули товар, вони видали "наказ про затримання". Кораблю не дозволили вийти з порту. Причиною стало те, що на борту знаходився 251 контейнер березової фанери, яка підпадає під санкції ЄС. Поставки фанери, як стверджується, призначалися щонайменше для чотирьох різних американських компаній.

На борту також знаходився збагачений уран для атомних електростанцій. Однак його немає в списку санкцій ЄС. Atlantic Navigator II було дозволено знову покинути Росток лише 19 квітня.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

За даними ЗМІ, уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу, в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".