Организаторы Олимпиады во второй раз отменили тренировки по триатлону в Сене из-за грязной воды

Организаторы Олимпиады в Париже отменили второй день тренировок по триатлону на реке Сена, запланированный на понедельник, поскольку главную водную артерию французской столицы загрязнили ливни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

В то же время организаторы "уверены", что соревнования за медали на этой неделе все же состоятся.

В заявлении пояснили, что решение отменить тренировки по плаванию в понедельник приняли, поскольку "уровень качества воды... не дает достаточных гарантий".

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Триатлон – первое олимпийское событие, которое должно состояться в водах Сены перед марафонским плаванием на второй неделе игр.

Тренировку по плаванию, запланированную на воскресенье, также отменили из-за уровня загрязнения.

Старт мужского индивидуального триатлона запланирован на вторник в 8:00 утра по местному времени, а женский индивидуальный заплыв состоится в среду.

Качество воды в Сене зависит от количества дождей, выпадающих в Париже и его окрестностях.

Сильные ливни, подобные тому, что прошел в пятницу во время торжественной церемонии открытия игр, переполняют городскую канализационную систему, что приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водную артерию.

Организаторы однако "уверены", что качество воды достаточно улучшится к началу соревнований во вторник, принимая во внимание прогноз погоды на следующие 48 часов.

После ливней, прошедших в пятницу и в субботу, утром в воскресенье во французскую столицу вернулось солнце.

Из-за чрезвычайно влажной весны и начала лета Сена постоянно не выдерживала тестов на качество воды вплоть до начала июля.

Уровень бактерий кишечной палочки – индикатора фекалий – иногда в 10 раз превышал разрешенные нормы.

Организаторы Олимпийских игр в Париже имеют возможность отложить соревнования по плаванию под открытым небом на несколько дней в случае дождя.

За последнее десятилетие французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро в очистку Сены.

17 июля мэр Парижа Анн Идальго вместе с главным организатором Олимпиады-2024 Тони Эстанге переплыла Сену, чтобы продемонстрировать готовность Парижа к Олимпиаде.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера нырнула в реку Сена за 13 дней до начала Олимпийских игр в Париже, чтобы доказать, что качество воды пригодно для купания.