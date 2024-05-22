Премьер и глава МИД Грузии, которая хочет в ЕС, приехали на похороны руководства Ирана

Премьер-министр и министр иностранных дел Грузии Ираклий Кобахидзе и Илья Дарчилашвили 22 мая прибыли в Иран, где примут участие в прощании с погибшим в аварии руководством этого государства.

Эту информацию подтвердила пресс-служба грузинского правительства, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что премьер и глава МИД Грузии примут участие в "церемонии похорон" президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна и других представителей правительства.

До отбытия Кобахидзе выразил соболезнования послу Ирана в Тбилиси и оставил запись в книге соболезнований.

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Несколько западных стран, включая Соединенные Штаты, ранее выразили свои соболезнования в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в конце прошлой недели. В Еврокомиссии назвали это "нормальной дипломатической практикой".

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

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