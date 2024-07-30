Израиль требует у НАТО исключить Турцию за угрозы вторжения

Министр иностранных дел Израиля потребовал у НАТО исключить Турцию после того, как ее президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что его страна может "войти" в Израиль.

Об этом со ссылкой на заявление израильского МИД сообщает Times of Israel, пишет "Европейская правда".

Ранее в понедельник на заседании правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил, что Турция "должна быть очень сильной, чтобы Израиль не мог делать эти бессмысленные вещи с Палестиной".

"Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними", – сказал Эрдоган.

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"В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил дипломатам... срочно связаться со всеми членами НАТО, призывая осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса", – говорится в сообщении израильского министерства.

Турция присоединилась к НАТО в 1952 году и имеет вторую по численности армию альянса. НАТО не имеет специального механизма исключения члена, хотя члены НАТО могут добровольно выйти из блока.

Лидер нидерландских ультраправых Герт Вилдерс, чья партия является крупнейшей в Нидерландах, назвал Эрдогана "исламофашистом" и "абсолютно сумасшедшим". Он добавил, что Турцию "следует выгнать из НАТО". Вилдерс уже давно предлагает исключить Турцию из альянса.

Министр иностранных дел Израиля после угроз Эрдогана напомнил ему об опыте иракского диктатора Саддама Хусейна.

Недавно Эрдоган обвинил Израиль в планах "распространить войну" на Ливан.