Спикер парламента Грузии не считает Иран соучастником России в войне против Украины

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что Иран не является соучастником России в войне против Украины.

Об этом он заявил 30 июля на брифинге в офисе "Грузинской мечты", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией был среди немногих лидеров, которые присутствовали на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, а также – на церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

Папуашвили задали вопрос, не создает ли проблем установление тесных связей со страной, которая является соучастником войны.

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"Иран не является соучастником какой-либо войны, по крайней мере, этой. Я не знаю, откуда вы это взяли", – ответил Папуашвили.

"Что касается наших отношений с Ираном, то у нас с Ираном есть историко-дипломатические отношения, которые основаны как на уважении, так и на культурных связях между народами, а также выражают отношение нашего народа к процессам, которые могут происходить в виде той же инаугурации", – добавил Папуашвили.

Председателя парламента Грузии также спросили, есть ли у него информация о поставках России из Ирана беспилотников "Шахед", но на этот вопрос он не ответил.

В то же время Папуашвили отметил, что вопросов к Тбилиси по поводу участия в инаугурации нет, и об этом говорит только грузинская оппозиция.



Иран регулярно поставляет РФ дроны-камикадзе, в основном "Шахед-131" и "Шахед-136", с помощью которых российские военные практически ежедневно атакуют украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские объекты.

Тегеран голосует против резолюций ООН, осуждающих агрессию России в Украине.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

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