В Нидерландах малый самолет упал на трассу, пилот погиб
Небольшой самолет разбился на трассе A58 вблизи города Рюкфен на юге Нидерландов в среду днем, в результате чего погиб пилот.
Об этом сообщил государственный орган по вопросам безопасности (Veiligheidsregio) Центрально-Восточного Брабанта, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел на участке трассы между городами Розендал и Бреда, что в провинции Северный Брабант. Неподалеку расположен международный аэропорт Бреды. Пилот был единственным на борту самолета.
В связи с инцидентом полиция перекрыла автомагистраль в обоих направлениях, пока продолжаются следственные действия и устраняют остатки самолета.
Пока неизвестен тип разбившегося самолета и какова причина аварии. О личности пилота публично также не сообщалось.
Подобные инциденты время от времени происходят в европейских странах.
Ранее в этом месяце стало известно о падении легкого самолета в Польше и Норвегии.