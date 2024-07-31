В Нидерландах малый самолет упал на трассу, пилот погиб

Небольшой самолет разбился на трассе A58 вблизи города Рюкфен на юге Нидерландов в среду днем, в результате чего погиб пилот.

Об этом сообщил государственный орган по вопросам безопасности (Veiligheidsregio) Центрально-Восточного Брабанта, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на участке трассы между городами Розендал и Бреда, что в провинции Северный Брабант. Неподалеку расположен международный аэропорт Бреды. Пилот был единственным на борту самолета.

В связи с инцидентом полиция перекрыла автомагистраль в обоих направлениях, пока продолжаются следственные действия и устраняют остатки самолета.

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Пока неизвестен тип разбившегося самолета и какова причина аварии. О личности пилота публично также не сообщалось.

Подобные инциденты время от времени происходят в европейских странах.

Ранее в этом месяце стало известно о падении легкого самолета в Польше и Норвегии.