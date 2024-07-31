У Нідерландах малий літак упав на трасу, пілот загинув

Невеликий літак розбився на трасі A58 поблизу міста Рюкфен на півдні Нідерландів у середу вдень, у результаті чого загинув пілот.

Про це повідомив державний орган із питань безпеки (Veiligheidsregio) Центрально-Східного Брабанту, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на ділянці траси між містами Розендал і Бреда, що в провінції Північний Брабант. Неподалік розташований міжнародний аеропорт Бреди. Пілот був єдиним на борту літака.

У зв’язку з інцидентом поліція перекрила автомагістраль в обох напрямках, поки тривають слідчі дії та усувають рештки літака.

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Наразі невідомий тип літака, що розбився, і якою є причина аварії. Про особу пілота публічно також не повідомлялось.

Подібні інциденти час від часу стаються в європейських країнах.

Раніше цього місяця стало відомо про падіння легкого літака у Польщі та Норвегії.