Авария легкого самолета в Норвегии: два человека погибли

В Норвегии в результате авиакатастрофы легкого самолета, которая произошла накануне, погибли два человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

Накануне было известно, что пилот, которого свидетели происшествия вытащили из охваченного огнем самолета, умер по пути в больницу.

Вскоре выяснилось, что он был не единственным человеком на борту. Пассажир также погиб. Оба были местными жителями.

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Напомним, легкомоторный самолет потерпел крушение на юге страны возле аэродрома в городке Уппдал около 11 часов утра в понедельник. Самолет упал почти на дорогу E6, по которой двигались автомобили, и сразу загорелся. Пламя перекинулось на хозяйственную постройку рядом. Сначала сообщали, что на борту был только пилот и его спасли из огня.

В воскресенье неподалеку от Парижа разбился легкий самолет, все три человека на борту погибли.

Тем временем под Варшавой утром в понедельник на железнодорожном переезде столкнулись электричка и грузовик с полуприцепом, машинист погиб.