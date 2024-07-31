Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины

Временное правительство Болгарии на заседании в среду, 31 июля, одобрило продление гуманитарной помощи для людей, прибывших из Украины с начала незаконного вторжения в нее России в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sofia Globe.

Болгарское правительство решило продлить без изменений программу гуманитарной помощи для перемещенных украинцев до 31 декабря 2024 года.

Схема гуманитарной помощи предусматривает государственные выплаты местам размещения людей, которые сбежали от войны в Украине и получили временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Европейской комиссии.

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Ее впервые ввело правительство Кирилла Петкова в 2022 году, с тех пор ее несколько раз продлевали, последний раз – до 31 июля.

Согласно последней официальной информации, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в Болгарию въехали более 2,4 миллиона украинцев.

Из них более 181 тысячи украинцев получили в стране статус временной защиты ЕС, более 55 тысяч остаются в Болгарии.

В январе правительство Болгарии также продлило временную защиту для украинцев, которые бежали от войны в эту страну, в соответствии с решением Европейской комиссии.

Болгарские власти также думают над возможной отправкой Украине избыточных боеприпасов.