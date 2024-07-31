Болгарія продовжила програму допомоги біженцям з України

Тимчасовий уряд Болгарії на засіданні в середу, 31 липня, схвалив продовження гуманітарної допомоги для людей, що прибули з України з початку незаконного вторгнення в неї Росії у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Sofia Globe.

Болгарський уряд вирішив продовжити без змін програму гуманітарної допомоги для переміщених українців до 31 грудня 2024 року.

Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення людей, які втекли від війни в Україні та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Європейської комісії.

Реклама:

Її вперше запровадив уряд Кирила Петкова у 2022 році, відтоді її кілька разів продовжували, востаннє – до 31 липня.

Згідно з останньою офіційною інформацією, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Болгарії в'їхали понад 2,4 мільйона українців.

З них понад 181 тисяча українців отримали в країні статус тимчасового захисту ЄС, понад 55 тисяч залишаються в Болгарії.

У січні уряд Болгарії також продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни до цієї країни, відповідно до рішення Європейської комісії.

Болгарська влада також думає над можливим відправленням Україні надлишкових боєприпасів.