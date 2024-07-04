Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил по меньшей мере девять политических заключенных.

Об этом сообщил в четверг белорусский правозащитный центр "Вясна", сообщает "Европейская правда".

Правозащитная группа сообщила, что ей известно о трех женщинах и шести мужчинах, которые были освобождены, в том числе – онкобольной политик-ветеран Григорий Кастусев. Это единственное имя, которое пока называют публично.

По информации группы "Вясна", часть задержанных освободили по амнистии, а часть – по помилованию.

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Несмотря на это редкое помилование около 1400 человек все еще остаются за решеткой за политическую деятельность. Большинство из них были арестованы после мирных массовых протестов в 2020 году.

Лукашенко на этой неделе объявил амнистию по случаю 80-й годовщины освобождения Беларуси от нацистов. Государственное информационное агентство "Белта" сообщило, что амнистия коснется около 7850 заключенных, включая несовершеннолетних, беременных женщин, пенсионеров и людей, страдающих туберкулезом или раком.

Осужденные за преступления против государства или экстремистскую и террористическую деятельность были исключены из-под амнистии, но Лукашенко дал понять, что будут сделаны некоторые исключения для серьезно больных.

Детали читайте в статье: Лукашенко идет на уступки: как Западу удалось напугать власти Беларуси.