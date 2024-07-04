Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звільнив щонайменше дев'ять політичних в'язнів.

Про це повідомив у четвер білоруський правозахисний центр "Вясна", повідомляє "Європейська правда".

Правозахисна група повідомила, що їй відомо про трьох жінок і шістьох чоловіків, які були звільнені, у тому числі – онкохворий політик-ветеран Григорій Кастусьов. Це єдине ім’я, яке наразі називають публічно.

За інформацією групи "Вясна", частину затриманих звільнили за амністією, а частину – за помилуванням.

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Попри це рідкісне помилування близько 1400 осіб все ще залишаються за ґратами за політичну діяльність. Більшість з них були заарештовані після мирних масових протестів у 2020 році.

Лукашенко цього тижня оголосив амністію з нагоди 80-ї річниці визволення Білорусі від нацистів. Державне інформаційне агентство "Белта" повідомило, що амністія стосуватиметься близько 7850 ув'язнених, включаючи неповнолітніх, вагітних жінок, пенсіонерів і людей, які страждають на туберкульоз або рак.

Засуджені за злочини проти держави або екстремістську і терористичну діяльність були виключені з-під амністії, але Лукашенко дав зрозуміти, що будуть зроблені деякі винятки для серйозно хворих.

Деталі читайте у статті: Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі.