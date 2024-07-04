Президент Словакии пообещал увеличить поставки электроэнергии в Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу заявил, что Братислава на самом деле делает "большую работу" для Киева, несмотря на ее имидж в СМИ, который подчеркивает сдержанность правительства премьера Роберта Фицо в поддержке Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Pravda.

По его словам, Братислава помогает Киеву, о чем свидетельствует увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах, а также экспорт электроэнергии в Украину, чьи мощности уничтожаются российскими ударами.

"С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины", – сказал Пеллегрини на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции.

Реклама:

Он также подчеркнул, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны РФ на востоке и юге Украины.

Кроме того, Пеллегрини заявил, что Братислава готова принять большее количество войск НАТО в Словакии, если это будет необходимо.

Ранее президент Словакии заявил, что его страна участвует в чешской инициативе по закупке снарядов для Украины – в частности, закупленные боеприпасы модернизируют на словацких заводах.

Следует отметить, что правительство Роберта Фицо после прихода к власти заявило, что Словакия не будет оказывать военной поддержки Украине и выступает за мирное решение конфликта.

При этом правительство Роберта Фицо не прекратило коммерческих поставок оружия Киеву и официально поддерживает восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, Роберт Фицо называл очень успешный сбор словаками средств на боеприпасы для Украины символическим жестом и оскорбил его заявлением о "пердении".