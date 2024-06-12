ЕС введет пошлины на китайские электромобили до 38%, Китай шокирован

В среду Европейская комиссия объявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 38,1%, что значительно превышает уровень пошлины, которого ожидали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Введение пошлин происходит после многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.

Оно создает непосредственную перспективу полномасштабной торговой войны между ЕС и Китаем после того, как Пекин начал расследование в отношении европейских производителей алкогольных напитков и угрожал возмездием фермерам и самолетостроительным компаниям из Евросоюза.

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"Когда наши партнеры нарушают правила, мы будем отстаивать свои права", – заявил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в письменном заявлении, которое он предоставил журналистам.

Китайская торговая палата в ЕС выразила свой "шок, глубокое разочарование и глубокое недовольство этой протекционистской мерой" и осудила антисубсидийное расследование как "охоту на ведьм". Она добавила, что пошлины станут "серьезным рыночным барьером".

После того как отчаянная попытка Германии удержать пошлины на как можно более низком уровне провалилась, Берлин, похоже, проиграл борьбу с Парижем. Франция настаивала на высоких пошлинах и стояла за тем, чтобы убедить Еврокомиссию начать расследование прошлой осенью.

Модели, произведенные компанией BYD, ожидает пошлина в 17,4%, Geely – 20%, а SAIC – 38,1%.

Всех этих производителей комиссия проверила в начале этого года, хотя они не предоставили столько информации, сколько Брюссель надеялся получить. Другие производители, которые не предоставили никакой информации, также столкнутся с самой высокой пошлиной в 38,1%. Те же, кто пошел на сотрудничество, заплатят 21%.

Пошлины, по словам Домбровскиса, базируются "на четких доказательствах нашего масштабного расследования и вводятся в полном соответствии с правилами ВТО. Теперь мы будем взаимодействовать с китайскими властями и всеми сторонами с целью завершения этого расследования".

Напомним, по данным СМИ, "Группа семи" (G7) на этой неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.

Ранее США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.