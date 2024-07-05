В Еврокомиссии рассказали о возможных последствиях для Венгрии из-за поездки Орбана в РФ

Из-за поездки Виктора Орбана в Москву для встречи с Владимиром Путиным традиционный визит главы Еврокомиссии в председательствующую в Совете ЕС Венгрию оказался "под вопросом".

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда".

Мамер, комментируя визит венгерского премьера, заявил, что в этом случае речь идет об умиротворении, а не о мире.

"Мы считаем, что это подрывает единство и решимость, которые мы должны продемонстрировать, чтобы эта война закончилась", – отметил представитель.

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"Этот визит в Москву серьезно ставит под вопрос традиционную поездку председателя комиссии в Венгрию в этом случае (председательствующей в Совете ЕС страны. – Ред.), которую мы планировали сразу после летнего перерыва", – добавил он, отметив, что отмена визита в Будапешт была бы четким сигналом, что "некоторые действия, которые, как мы считаем, движутся не в том направлении".

Мамер подчеркнул, что поездка Орбана не связана с мандатом от ЕС. Он отказался комментировать, может ли комиссия привлечь Венгрию к ответственности по статье 7 договора о ЕС в этой связи.

Мамер также сообщил, что Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.

Венгерский премьер 5 июля прибыл в Москву, при этом правительство Орбана до последнего не подтверждало, что визит состоится.

Перед вылетом Орбан в эфире государственному радио заявил, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

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