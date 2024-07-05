Столтенберг хочет обсудить визит Орбана в Москву на саммите в Вашингтоне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг напомнил, что Орбан и раньше ездил в Москву и рассказывал союзникам по НАТО об этих поездках, поэтому генсек надеется, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить визит венгерского премьера в РФ.

"Венгрия сообщила нам об этом предстоящем визите, и я ожидаю, что на следующей неделе в Вашингтоне будет возможность обсудить дискуссии, которые он (Орбан. – Ред.) имел в Москве, как это происходит между союзниками на регулярной основе", – сказал генсек НАТО.

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Он также отметил, что во время его недавнего визита в Будапешт обсуждался вопрос войны РФ против Украины.

"Венгрия согласилась, что Россия несет ответственность за войну, является ее виновником, и Россия может закончить эту войну сегодня и остановить атаковать Украину", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что во время сегодняшнего визита в Москву Орбан не представляет НАТО, а только свою страну.

Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

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