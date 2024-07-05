Орбан не координировал визит к Путину с Еврокомиссией

Глава венгерского правительства Виктор Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в пятницу.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, сообщает "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос журналистки, сообщал ли комиссии Орбан, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, о своих намерениях посетить Россию.

"Нет, вообще нет. Это не координировалось ни с нами, ни с кем-либо еще, насколько мне известно", – сказал Маммер.

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Он также напомнил о заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что "умиротворение не остановит Путина".

Венгерский премьер 5 июля прибыл в Москву, при этом правительство Орбана до последнего не подтверждало, что визит состоится.

Перед вылетом Орбан в эфире государственному радио заявил, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

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