Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с "миротворческим" визитом.

Как сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда", об этом представитель правительства заявил информационному агентству MTI.

Представитель Берталан Хаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и встретится с правителем России Владимиром Путиным.

Также журналисты отследили, что самолет Airbus 604, который венгерский премьер часто использует для поездок за границу, вылетел из Венгрии сразу после его утреннего интервью и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

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Затем Орбан подтвердил прибытие в Москву в официальном X (Twitter). На фото добавили логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе подчеркнули, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.

Напомним, слухи о возможности визита Орбана в Москву появились еще в четверг и вызвали бурную реакцию, поскольку в настоящее время Венгрия является председательствующей страной в Совете ЕС.

Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Орбана нет мандата от ЕС на эту поездку. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

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