Столтенберг хоче обговорити візит Орбана до Москви на саміті у Вашингтоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви.

Про це він сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг нагадав, що Орбан й раніше їздив до Москви і розповідав союзникам по НАТО про ці поїздки, тож генсек сподівається, що на саміті у Вашингтоні буде можливість обговорити візит угорського прем’єра до РФ.

"Угорщина повідомила нас про цей майбутній візит, і я очікую, що наступного тижня у Вашингтоні буде можливість обговорити дискусії, які він (Орбан. – Ред.) мав у Москві, як це відбувається між союзниками на регулярній основі", – сказав генсек НАТО.

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Він також зазначив, що під час його нещодавнього візиту до Будапешта обговорювалось питання війни РФ проти України.

"Угорщина погодилась, що Росія несе відповідальність за війну, є її винуватцем, і Росія може закінчити цю війну сьогодні та зупинити атакувати Україну", – сказав Столтенберг.

Він додав, що під час сьогоднішнього візиту до Москви Орбан не представляє НАТО, а лише свою країну.

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

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