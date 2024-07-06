НАТО стремится построить практическое сотрудничество с Южной Кореей по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, обсудит с Южной Кореей пути построения практического сотрудничества по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне Альянс будет разрабатывать практическое сотрудничество в рамках "флагманских проектов" по Украине, кибер и новых технологий, а также обсудит сотрудничество с Южной Кореей в области оборонной промышленности.

"Флагманский проект частично касается медицинского образования украинских солдат. Мы также рассматриваем, как мы можем расширить обмен разведывательной информацией с Южной Кореей", – отметил Столтенберг.

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Он подчеркнул важность сотрудничества с индо-тихоокеанскими партнерами в то время, когда РФ продолжает войну в Украине при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая.

"Иран и Северная Корея подпитывают российскую войну с помощью беспилотников и снарядов. Китай поддерживает российскую военную экономику и поставляет микроэлектронику и другие товары двойного назначения для российской войны.

Чем ближе эти авторитарные игроки сближаются, тем важнее нам тесно сотрудничать с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал генсек НАТО.

Недавно правительство Южной Кореи заявило, что пересмотрит свою позицию по поставкам оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали договор, который предусматривает взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из них подвергнется нападению.

Советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявлял, что страна будет определять объем поставок оружия в Украину в зависимости от того, как Россия будет строить отношения с КНДР.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Южной Кореи углубление сотрудничества между РФ и КНДР.

В то же время СМИ сообщали, что Евросоюз стремится установить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Южной Кореей для совместной разработки военной техники.