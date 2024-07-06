НАТО прагне побудувати практичну співпрацю з Південною Кореєю щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на майбутньому саміті у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, обговорить з Південною Кореєю шляхи побудови практичної співпраці щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

За його словами, на саміті НАТО у Вашингтоні Альянс розроблятиме практичну співпрацю в рамках "флагманських проектів" щодо України, кібер та нових технологій, а також обговорить співпрацю з Південною Кореєю в галузі оборонної промисловості.

"Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів. Ми також розглядаємо, як ми можемо розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю", – зазначив Столтенберг.

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Він наголосив на важливості співпраці з індо-тихоокеанськими партнерами в той час, коли РФ продовжує війну в Україні за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю.

"Іран і Північна Корея підживлюють російську війну за допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує російську військову економіку та постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни.

Чим ближче ці авторитарні гравці зближуються, тим важливіше нам тісно співпрацювати з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказав генсек НАТО.

Нещодавно уряд Південної Кореї заявив, що перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея та Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов'язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з них зазнає нападу.

Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин заявляв, що країна визначатиме обсяг поставок зброї в Україну залежно від того, як Росія будуватиме відносини з КНДР.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Південної Кореї поглиблення співпраці між РФ і КНДР.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Євросоюз прагне встановити партнерство у сфері безпеки й оборони з Японією та Південною Кореєю для спільної розробки військової техніки.