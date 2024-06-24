СМИ: ЕС стремится совместно с Японией и Южной Кореей разрабатывать военную технику

Евросоюз стремится установить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Южной Кореей для совместной разработки военной техники.

Как пишет "Европейская правда", об этом на условиях анонимности изданию Nikkei сообщил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, информирует Reuters.

По данным источника, Брюссель надеется достичь соглашения с Токио на уровне правительств до конца года, что может помочь ЕС финансировать совместные проекты, которыми руководят японские и европейские компании.

В материале издания говорится, что это может быть первое подобное сотрудничество Евросоюза с азиатскими странами в сфере безопасности и обороны.

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В прошлом году Япония подписала договор о создании программы по разработке современного истребителя с Великобританией и Италией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Южной Кореи углубление сотрудничества между РФ и КНДР.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Соглашение, подписанное Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.