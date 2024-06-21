Блинкен обсудил с главой МИД Южной Кореи углубление сотрудничества между РФ и КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом.

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора Блинкен осудил углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая текущие поставки оружия, которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Он также подтвердил жизненно важное значение прочного альянса между США и Южной Кореей в продвижении мира и безопасности.

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Блинкен поблагодарил корейского министра за неизменную поддержку Украины.

Они также договорились продолжить совместную работу над решением вызовов безопасности, которые создает КНДР, а также над поддержанием мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Соглашение, подписанное Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.