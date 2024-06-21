Нидерланды "собрали" для Украины систему Patriot, передадут совместно с другой страной

Глава нидерландского Министерства обороны Кайса Оллонгрен в пятницу, 21 июня, объявила, что Нидерланды совместно с еще одним государством передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает информагентство ANP.

Оллонгрен в пятницу подтвердила, что Нидерланды нашли компоненты, из которых можно сформировать систему ПВО Patriot. Она отказалась говорить, какая именно страна поможет с поставкой системы.

Глава нидерландского Минобороны также отказалась сообщать сроки передачи Украине ЗРК Patriot, чтобы не раскрыть эту информацию для России.

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Напомним, Нидерланды в конце мая объявили, что при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе.

Украина говорила, что в ближайшей перспективе нуждается в семи зенитно-ракетных системах Patriot для защиты неба от российских атак.

После этого о передаче своих систем объявили Германия и Румыния.