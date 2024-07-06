Новый премьер Британии: План депортации мигрантов в Руанду мертв и похоронен

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу, что отказывается от противоречивого плана консерваторов по депортации искателей убежища в Руанду.

Заявление нового главы британского правительства приводит AP, сообщает "Европейская правда".

На своей первой персконференции Стармер сказал, что схема, которая предусматривала депортацию мигрантов в Руанду, "была мертва и похоронена еще до того, как начала действовать".

"Она никогда не действовала как фактор сдерживания. Даже наоборот", – отметил он.

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Стармер добавил, что "стремится к переменам", но не может сказать, как скоро британцы почувствуют улучшение уровня жизни или государственных услуг.

"У нас впереди огромный объем работы, поэтому мы приступаем к ней", – резюмировал Стармер.

Ранее стало известно, что количество искателей убежища, которые попали в Великобританию на малых лодках через пролив Ла-Манш 18 июня, достигло максимума с ноября 2022 года.

"Остановка лодок" и сдерживание нелегальной миграции были одними из главных обещаний предыдущего премьер-министра Риши Сунака от Консервативной партии.

Центральным элементом иммиграционной политики консерваторов был план депортации искателей убежища из Британии в Руанду, который должен сдерживать мигрантов, однако он так и не вступил в силу.

В свою очередь Лейбористская партия вместо депортации в Руанду предлагает создать Командование пограничной безопасности, которое объединит сотрудников полиции, внутренней разведки и прокуратуры для сотрудничества с международными организациями с целью прекращения незаконного пересечения мигрантами границы.