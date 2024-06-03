У Британії сказали, коли планують почати депортацію нелегалів до Руанди
Британський уряд має намір розпочати депортацію шукачів притулку до Руанди 23 липня, хоча ці заходи залежатимуть від того, чи переможе керівна партія консерваторів на дострокових парламентських виборах 4 липня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
У документах, поданих до Високого суду Лондона під час процесу щодо оскарження цих заходів благодійною організацією, урядові юристи заявили, що намір полягає в тому, щоб "здійснити висилку з вильотом до Руанди 23 липня 2024 року (і не раніше)".
Нещодавно прем'єр Ріші Сунак заявив, що депортаційні рейси не почнуться до виборів 4 липня, але пообіцяв, що в разі перемоги консерваторів вони почнуться незабаром після них.
Консерватори Сунака відстають від опозиційної Лейбористської партії приблизно на 20 пунктів в опитуваннях громадської думки, а лейбористи пообіцяли відмовитися від депортаційного плану.
Прем’єр Ріші Сунак, який здивував націю в середу, оголосивши дострокові вибори, відстає від опозиційних лейбористів в опитуваннях. Він неодноразово обіцяв скоротити кількість мігрантів, які прибувають до Британії як легальними, так і нелегальними шляхами.
Нагадаємо, у квітні парламент Британії ухвалив скоригований закон щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.
Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.
"Зупинити човни" було однією з ключових прем'єрських обіцянок Ріші Сунака, проте є чимало критиків ухваленого рішення. Сусідня Ірландія нарікає на ефект від ухвалення закону, заявивши, що до них через Північну Ірландію їдуть мігранти, які побоюються депортації зі Сполученого Королівства.