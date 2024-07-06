Новий прем'єр Британії: План депортації  мігрантів до Руанди мертвий і похований

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у суботу, що відмовляється від суперечливого плану консерваторів щодо депортації шукачів притулку до Руанди.

Заяву нового очільника британського уряду наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

На своїй першій пресконференції Стармер сказав, що схема, яка передбачала депортацію мігрантів до Руанди, "була мертва і похована ще до того, як почала діяти".

"Вона ніколи не діяла як фактор стримування. Навіть навпаки", – зазначив він.

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Стармер додав, що "прагне змін", але не може сказати, як скоро британці відчують покращення рівня життя або державних послуг.

"У нас попереду величезний обсяг роботи, тож ми приступаємо до неї", – резюмував Стармер.

Раніше стало відомо, що кількість шукачів притулку, які потрапили до Великої Британії на малих човнах через протоку Ла-Манш 18 червня, сягнула максимуму з листопада 2022 року.

"Зупинка човнів" і стримування нелегальної міграції були одними з головних обіцянок попереднього прем’єр-міністра Ріші Сунака від Консервативної партії.

Центральним елементом імміграційної політики консерваторів був план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який має стримувати мігрантів, однак він так і не набув чинності.

Своєю чергою Лейбористська партія замість депортації до Руанди пропонує створити Командування прикордонної безпеки, яке об'єднає співробітників поліції, внутрішньої розвідки і прокуратури для співпраці з міжнародними організаціями з метою припинення незаконного перетину мігрантами кордону.