Выборы во Франции: явка в первые часы голосования стала рекордной за последние 40 лет

Явка на избирательных участках во время второго тура голосования на парламентских выборах во Франции по состоянию на 12 часов дня стала самой высокой более чем за 40 лет.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Первые часы второго тура голосования подтвердили столь же активное участие, как и во время первого тура.

Избирательные участки открылись в 8 часов, а уже по состоянию на 12:00 проголосовали 26,63% избирателей. Для сравнения, во время второго тура выборов 2022 года на это время явка составляла 19%.

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В первом туре финальная явка составила 66,71% и стала самой высокой со времен последнего роспуска Национальной ассамблеи в 1997 году.

Напомним, голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). После закрытия участков начнут публиковать результаты экзит-полов.

Последние опросы свидетельствуют, что "Нацобъединение" все же не получит абсолютного большинства, что формальный лидер политсилы Жордан Барделла называл условием своего премьерства, однако станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

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