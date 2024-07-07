СМИ: Орбан вероятно направляется в Пекин

Самолет, который венгерский премьер Виктор Орбан обычно использует для зарубежных визитов, находится над территорией России и направляется в Китай.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает венгерский портал 444.hu.

Журналисты отследили по радарам, что правительственный самолет Dassault Falcon 7X движется над территорией России и есть высокая вероятность, что на его борту Виктор Орбан, который направляется в Китай.

"По нашей информации, после поездок в Киев, Москву и Азербайджан Виктор Орбан направляется в Китай", – говорится в публикации.

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Борт должен приземлиться утром по местному времени.

В правительстве Венгрии ничего не сообщали о визите, а представитель правительства Берталан Гаваси и другие еще не ответили на запрос о комментарии.

Напомним, Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

Также стало известно, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в последний момент – в пятницу – отменил запланированную на понедельник встречу с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которая должна была состояться в Будапеште.

Венгерская сторона объяснила это "техническими причинами".