Орбан после вояжа к Путину пообещал больше "неожиданных встреч"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился впечатлениями от своей поездки в Москву к кремлевскому правителю Владимиру Путину и пообещал больше "неожиданных встреч".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан заявил в интервью Роджеру Кьоппелю – главному редактору швейцарского сайта и еженедельника Die Weltwoche, известного пророссийской позицией.

Он назвал "невероятным" факт переговоров с Путиным, "хотя бы потому, что вы можете себе представить, что он контролирует".

"Вы упомянули о боеголовках, но есть еще территория, население и огромные природные ресурсы, которые они имеют. Так что это настоящая империя. Один человек управляет настоящей империей", – сказал Орбан.

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По его словам, поездка к Путину организовывалась в условиях чрезвычайной секретности. Орбан добавил, что держал ее в секрете "сколько мог", чтобы избежать слежки со стороны "больших парней".

Венгерский премьер добавил, что "подобные неожиданные встречи" могут состояться на следующей неделе, однако не уточнил, с кем.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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