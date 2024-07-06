Венгрия объяснила отмену встречи с главой МИД Германии техническими причинами

Будапешт заявил, что отменил встречу министров иностранных дел Венгрии и Германии, запланированную на понедельник, по техническим, а не политическим причинам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам венгерского МИД, в связи с "непредсказуемым изменением в календаре министра иностранных дел" оно попросило перенести визит на более поздний срок.

Ведомство выразило надежду, что встреча состоится в ближайшем будущем.

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"Причина чисто техническая, а не политическая", – заверило министерство иностранных дел.

Ранее МИД Германии заявил, что Будапешт отменил встречу между министрами иностранных дел без предупреждения, что вызвало удивление Берлина.

По словам представителя МИД Германии, необходима "серьезная и честная" дискуссия после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан встретился в пятницу с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве.

Накануне Шольц подчеркнул, что внешняя политика Европейского Союза не зависит от Орбана, чье государство с 1 июля председательствует в Совете Евросоюза.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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