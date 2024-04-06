Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что хочет восстановления стратегического партнерства Молдовы с Россией и этого якобы хотят большинство граждан Молдовы.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такое заявление Додон сделал в субботу.

Игорь Додон напомнил, что 6 апреля исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений с Россией, и пообещал восстановить стратегическое партнерство с Москвой в случае возвращения к власти.

Он выразил уверенность, что его команда "сможет не только в полной мере восстановить стратегическое партнерство с Россией, но и вывести отношения на новый уровень".

"Дружба и сотрудничество с Россией и русским народом отвечают национальным интересам Молдовы и молдавского народа. Все опросы общественного мнения свидетельствуют, что к этому стремятся большинство наших граждан, несмотря на откровенно антироссийскую политику, которую проводит режим Санду-PAS", – заявил Додон.

В то же время, недавно Игорь Додон заявил, что не пойдет на выборы "любой ценой" и готов поддержать другого кандидата.

Напомним, один из последних опросов относительно настроений в Молдове свидетельствует, что Майя Санду может проиграть президентские выборы. В то же время, в нем не учтено мнение молдавской диаспоры, среди которой поддержка Санду очень высока.

О настроениях в Молдове читайте также в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.