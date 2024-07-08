В Польше создадут специальный легион для подготовки украинцев в ЕС, готовых защищать Украину

Соглашение по безопасности Украины и Польши содержит договоренность о создании Украинского легиона – подразделения, в котором смогут пройти обучение на территории Польши граждане Украины в Европе, чтобы стать в ряды Сил обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Зеленский рассказал, что в соглашении зафиксирована договоренность о соглашении формирования и подготовки на территории Польши Украинского легиона – нового добровольческого военного подразделения.

"Мы имеем очень положительный опыт польско-украинско-литовской бригады, и на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве других страна ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины.

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Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", – рассказал президент.

Соглашение с Польшей предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и дронов, летящих в сторону территории Польши.

В ходе пресс-конференции Туск также заявил, что никто не имеет права без Украины решать вопросы мирного урегулирования с Россией, а также вести переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.