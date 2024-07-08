В Праге несколько десятков человек протестовали после ударов РФ по "Охматдету"

Несколько десятков человек протестовали в понедельник, 8 июля, в Праге против утренней бомбардировки детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Организаторы протеста – чешская платформа "Общественный указатель" и чешско-украинская инициатива "Голос Украины" – отметили, что без финансовой поддержки Украина не сможет победить Россию.

Участники акции стояли с большим баннером с надписью на английском языке "Не может быть мира без поражения России" и украинскими флагами. Рядом они положили детские игрушки и одежду, измазанные красной краской, что символизировало жертв обстрела.

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ФОТО: ČTK

Демонстранты почтили минутой молчания погибших и пострадавших, спели украинские песни, скандировали "Слава Украине", а также призвали НАТО, лидеры которого собираются в Вашингтоне, к решительным действиям.

Масштабные российские авиаудары сегодня утром привели к гибели по меньшей мере 33 и ранению 140 человек в Киеве и Днепропетровской области.

В США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету" как военное преступление.