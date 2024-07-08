В ЕС считают, что обстрел "Охматдета" можно расследовать как военное преступление РФ

В Европейской внешнеполитической службе выступили с заявлением в связи с широкомасштабными атаками РФ на украинские города в понедельник, которые повлекли большое количество жертв среди гражданского населения.

Заявление от имени пресс-секретаря службы было опубликовано в понедельник вечером.

Как отмечено в заявлении, в результате атаки десятки людей погибли и еще больше получили ранения, и "Охматдет" – крупнейшая детская больница в Украине – подверглась прямому попаданию ракеты.

"Обстреляв "Охматдет", символ украинской детской медицины и лечения детских онкологических заболеваний, и атаковав детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия в очередной раз демонстрирует свою жестокость и абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров", – говорится в заявлении.

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Согласно международному гуманитарному праву, больницы пользуются особой защитой, и дети никогда не были и не могут быть легитимной мишенью.

"В течение последних двух с половиной лет Россия непрерывно терроризирует население Украины, ведя свою незаконную агрессивную войну, намеренно атакуя невинных гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру по всей территории Украины, осуществляя широкомасштабные ракетные и беспилотные атаки, все чаще используя планерные бомбы.

Умышленные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, которые не являются военными целями, могут составлять военные преступления и приравниваться к преступлениям против человечности. Эти и другие военные преступления являются предметом международных расследований, в том числе в МУС. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности", – говорится в заявлении пресс-секретаря.

Напомним, США выступают за расследование удара по "Охматдету" как военного преступления РФ.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела украинских городов в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.