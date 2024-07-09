Союзник Трампа хоче, аби східні країни НАТО витрачали на оборону 10% ВВП

Елбрідж Колбі, якому пророкують топпосаду в адміністрації Дональда Трампа у разі його перемоги не виборах президента США, заявив, що країнам східного флангу НАТО слід менше очікувати від Вашингтона, якщо Трамп стане президентом.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв'ю виданню Politico.

Колбі, колишній заступник помічника міністра оборони в першій адміністрації Трампа, заявив, що Сполучені Штати мають зобов'язання прийти на допомогу країнам НАТО, які зазнали нападу, але це зобов’язання не означає, що Штати повинні кинути всю свою армію, наприклад, на східний фланг, у разі нападу Росії.

За словами Колбі, країнам східного флангу Альянсу необхідно витрачати набагато більше ніж 2% ВВП – цільового показника НАТО.

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"Я не думаю, що це дуже вражає, що Литва витрачає 3%, Естонія витрачає 3%. На їхньому місці я б витрачав 10%, якщо вони серйозно ставляться до загрози з боку росіян", – сказав він.

"Я думаю, що європейці повинні зрозуміти, що їм потрібно нарощувати свої збройні сили якнайшвидше, наскільки це можливо", – додав Колбі.

"Моя особиста думка полягає в тому, що ми повинні спрямувати значні наявні сили на оборону східних країн НАТО, не зменшуючи при цьому нашу здатність (захищати) перший острівний ланцюг, в цьому випадку Тайвань", – сказав він.

Колбі виділив "ключові можливості", такі як далекобійні удари, логістика, командний контроль, боєприпаси і протиповітряна оборона, як сфери, в яких США повинні зосередитися в Азії, а не в Європі.

"Це найважливіші активи, але це також і найбільш дефіцитні активи", – сказав він.

Варто зазначити, витрати США на оборону у 2023 році становили 3,49% ВВП.

У минулому Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Трамп також заявляв, що США під його керівництвом "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".