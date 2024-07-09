Оппонент Орбана осудил атаку РФ на "Охматдет", пока венгерский премьер молчит

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" и ее лидер Петер Мадяр осудили российский ракетный удар по Украине 8 июля, в то время как соответствующая реакции со стороны венгерского премьера и его правительства не поступала.

Об этом Мадяр написал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Мадяр отметил, что россияне совершили одну из худших атак на украинскую столицу за два года полномасштабной войны.

"В то время как Виктор Орбан заявлял, что три дня назад был в Москве с мирной миссией, сегодня российская армия обстреляла ракетами одну из важнейших детских больниц Киева...

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От имени партии "Тиса" мы самым решительным образом осуждаем нападение на гражданское население, в частности на медицинские учреждения и детей", – написал Петер Мадяр.

Он отметил, что ожидает аналогичного осуждения от венгерского правительства.

"Желаем скорейшего выздоровления раненым. Выражаем соболезнования семьям погибших", – отметил Мадяр.

Виктор Орбан, который в последние дни посетил Киев, Москву и Пекин с самопровозглашенной "мирной миссией" по Украине, пока никак не прокомментировал массированный ракетный обстрел Россией Украины, в том числе киевской детской больницы "Охматдет".

Орбан совершил свои визиты после того, как Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС, что вызвало беспокойство и заверения в Евросоюзе в том, что венгерский премьер не представляет позицию Европейского Союза.

Мэр венгерской столицы Будапешта Гергей Корачонь осудил массированные ракетные удары России по украинским городам, в частности детской больнице "Охматдет" в Киеве, и попутно раскритиковал премьера Виктора Орбана из-за визита в Москву.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.

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