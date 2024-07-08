Мэр Будапешта похлопал "миротворца Орбана" после удара РФ по "Охматдету"

Мэр венгерской столицы Будапешта Гергей Корачонь осудил массированные ракетные удары России по украинским городам, в частности детской больнице "Охматдет" в Киеве, и попутно раскритиковал премьера Виктора Орбана из-за визита в Москву.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Корачонь написал в Instagram.

Мэр Будапешта назвал последнюю ракетную атаку на Киев "самой ужасной за всю историю".

"Чем можно оправдать такую непостижимую жестокость? Кто способен говорить об этой войне с односторонним подходом? Как можно по-дружески пожимать руку тому, кто одним нажатием кнопки вызывает смерть детей и безудержное разрушение?" – добавил он, намекая на недавнюю встречу Орбана с Владимиром Путиным.

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Корачонь напомнил, что в прошлом году посещал Киев и заверил мэра Виталия Кличко в солидарности со стороны Будапешта, а также посетил "Охматдет", где "врачи ежесекундно рисковали своей жизнью, чтобы спасти жизни маленьких пациентов".

Отметим, что власти Венгрии пока официально не прокомментировали ракетную атаку россиян.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.

Виктор Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

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