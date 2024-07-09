У Харрис и Клинтон больше шансов победить Трампа в случае снятия Байдена

Ведущая социологическая компания Демократической партии провела новый опрос, согласно которому президент Джо Байден рискует проиграть выборы кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Согласно опросу, проведенному по заказу фирмы Bendixen & Amandi, вице-президент Камала Харрис опережает Трампа на один процентный пункт – 42% против 41%.

В то же время экс-госсекретарь США и его бывшая соперница на президентских выборах Хиллари Клинтон опережает Трампа на два процентных пункта – 43% против 41%.

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Исследование также показало, что если кандидатом в вице-президенты вместе с Клинтон идет Харрис, они побеждают Трампа на три процентных пункта.

Лишь 33% респондентов сказали, что Байден должен оставаться кандидатом от Демократической партии, против 52%, которые считают, что он должен сойти с гонки.

Сейчас опрос показал, что Байден отстает от Трампа с разницей в один процентный пункт – 42% против 43%.

Из 86% потенциальных избирателей, которые смотрели дебаты полностью или частично, только 29% сказали, что у нынешнего президента есть умственные способности и физическая выносливость, чтобы работать еще один четырехлетний срок, по сравнению с 61%, которые сказали, что у него таких способностей нет.

Накануне СМИ узнали, что в Белый дом в этом году приходил специалист-невролог и по меньшей мере однажды встречался с врачом президента Джо Байдена, однако в Белом доме заявили, что президент проходил такой осмотр лишь в рамках ежегодного медосмотра.

8 июля Байден снова заверил доноров кампании, что не снимется с выборов, и предложил больше не возвращаться к неудачным дебатам и сосредоточить усилия на победе.

Также Байден направил письмо демократам Конгресса США, заявив о намерениях оставить свою кандидатуру на выборах, несмотря на публичное сопротивление нескольких конгрессменов.

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