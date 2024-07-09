СМИ узнали о визитах в Белый дом врача-невролога, там говорят, что он приходил не к Байдену

Американские СМИ узнали, что в Белый дом в этом году приходил специалист-невролог и по меньшей мере один раз встречался с врачом президента Джо Байдена, однако в Белом доме заявили, что президент проходил такой осмотр лишь в рамках ежегодного медосмотра.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Согласно документации о посетителях Белого дома, в январе и в марте в здание приходил высокопрофессиональный специалист-невролог Кевин Каннард из Национального военно-медицинского центра им. Уолтера Рида и встречался с врачом президента Кевином О'Коннором.

Встреч в 2024 году было всего три – 17 и 26 января и 28 марта. В целом Каннард приходил в Белый дом уже как минимум восемь раз – начиная с августа 2023 года. Однако только по встрече 17 января четко указано, что Каннард приходил именно к О'Коннору.

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Эта информация привлекла немалое внимание на фоне повышенного внимания к возрасту и здоровью Джо Байдена после резонансных дебатов с Дональдом Трампом.

Когда началась огласка, О'Коннор прибегнул к нестандартному шагу и раскрыл некоторые детали относительно визита специалиста. Он отметил, в частности, что Байден не проходил осмотр у невролога за пределами стандартного ежегодного медосмотра.

По поводу Каннарда он дал объяснение, что до пандемии и после пандемии тот регулярно проводил мероприятия по своему профилю в поддержку тысяч военнослужащих, которые так или иначе задействованы в поддержке деятельности Белого дома – категории, которая нередко имеет определенные неврологические проблемы вследствие особенностей профессии, – и визиты Каннарда связаны именно с этой практикой.

О'Коннор раскрыл также, что Байден проходил осмотр у Каннарда в рамках ежегодного медосмотра и результаты всегда включались в общий результат медосмотра.

Похожий комментарий предоставил журналистам представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

"Очень разные специалисты из заведения им. Уолтера Рида посещают Белый дом, чтобы заниматься тысячами военнослужащих, которые там задействованы", – сказал он, отметив также, что Байден не проходил дополнительный осмотр у невролога, кроме как в рамках стандартного ежегодного медосмотра.

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер не стала подтверждать имя специалиста, прозвучавшее в СМИ, и отметила, что Байден никогда не проходил лечение от болезни Паркинсона.

Письмо-вывод от врача О'Коннора после последнего медосмотра Байдена в феврале содержит информацию, что его осматривали ряд профильных врачей, среди которых невролог, и тогда отдельно проанализировали возможные причины скованной походки президента, которую замечают за ним еще с 2021 года. Команда пришла к выводу, что это возрастное проявление, не связанное с какими-то неврологическими заболеваниями, и нет никаких подозрений на болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и тому подобное.

8 июля Байден снова заверил доноров кампании, что не снимется с выборов, и предложил больше не возвращаться к неудачным дебатам и сосредоточить усилия на победе.

Также Байден направил письмо демократам Конгресса США, заявив о намерениях оставить свою кандидатуру на выборах, несмотря на публичное сопротивление нескольких конгрессменов.

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