Байден заявил донорам своей кампании, что не снимется с выборов

Президент США Джо Байден во время встречи с донорами своей кампании заявил, что больше не хочет возвращаться к неудачным дебатам с Дональдом Трампом, и призвал сосредоточить усилия на победе демократов на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Байден отметил в разговоре с донорами, что до выборов в США осталось всего 120 дней, и "мы не можем больше терять время на отвлечение".

"У меня есть одна задача – победить Дональда Трампа. Я абсолютно уверен, что я лучший человек, который сможет это сделать. Итак, хватит нам говорить о дебатах, пришло время взять Трампа на прицел", – добавил демократ.

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Несколько доноров, участвовавших в разговоре, описали Байдена как "решительного" и "сильного". На вопрос о планах относительно следующих дебатов президент США ответил, что его стратегией будет "атаковать, атаковать, атаковать".

Ранее в тот же день Байден направил письмо демократам Конгресса США, заявив о намерениях оставить свою кандидатуру на выборах, несмотря на публичное сопротивление нескольких конгрессменов.

Несколько ведущих демократов Палаты представителей США накануне заявили лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису, что Байдену нужно снять кандидатуру на фоне беспокойства о том, что выборы в конце года могут завершиться провалом для партии.

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