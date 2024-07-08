Президент США Джо Байден в письме к законодателям от Демократической партии в Конгрессе настоял, что не собирается снимать свою кандидатуру с президентских выборов на фоне неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма цитируют американские СМИ, в частности Axios и CNN.

В письме Байден заявил конгрессменам-демократам, что "несмотря на все спекуляции в прессе и других источниках твердо настроен остаться в этой гонке, пройти ее до конца и победить Дональда Трампа".

Американский президент отметил, что "не игнорирует" беспокойства, высказанные по поводу его кандидатуры после дебатов с Трампом, но подчеркнул, что победил на праймериз и избиратели Демпартии "сказали свое слово".

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"У нас есть одна задача. Победить Дональда Трампа. У нас есть 42 дня до съезда Демократической партии и 119 дней до всеобщих выборов. Любое ослабление решимости или отсутствие ясности относительно будущей задачи только помогает Трампу и вредит нам", – подытожил Байден.

Президент США ранее уже заявлял, что не собирается сниматься с выборов на фоне призывов к нему сделать это после провальных дебатов.

На этой неделе давление на Байдена усилится, поскольку Конгресс возвращается к работе после небольшого перерыва.

Несколько ведущих демократов Палаты представителей накануне заявили лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису, что Байдену нужно снять кандидатуру на фоне беспокойства о том, что выборы в конце года могут завершиться провалом для партии.

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