Норвегия заказала артиллерийских снарядов более чем на 87 млн евро

Правительство Норвегии подписало с оружейной компанией Nammo контракт на закупку артиллерийских снарядов на сумму более 1 миллиарда норвежских крон (87,1 миллиона евро).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

Контракт подписали в США министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам и генеральный директор Nammo Мортен Брандцег.

Финансирование позволит оружейной компании инвестировать в новую производственную линию, благодаря чему Nammo будет производить "в десять раз больше" артиллерийских снарядов для оборонного сектора. Точное количество не разглашается из соображений безопасности.

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По словам гендиректора Nammo, создание новой производственной линии займет от полутора до двух лет, но значительная часть работы уже проведена. Компания также сможет удвоить производственные мощности по производству других артиллерийских боеприпасов и ракетных двигателей.

Брандцег подчеркнул, что инвестиции правительства Норвегии прежде всего касаются пополнения норвежских запасов снарядов, в которых остро нуждается Украина. В то же время Nammo также имеет ряд контрактов с другими странами.

Nammo (Nordic Ammunition Company) является совместной норвежско-финской компанией, специализирующейся на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Как сообщалось, на фоне войны России против Украины завод финской компании Nammo Lapua по производству боеприпасов в этом году увеличит выпуск своей продукции в пять раз.

А немецкий оружейный концерн Rheinmetall получит более 130 миллионов евро от Европейского Союза на увеличение производства боеприпасов.