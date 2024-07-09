Норвегия заказала артиллерийских снарядов более чем на 87 млн евро
Правительство Норвегии подписало с оружейной компанией Nammo контракт на закупку артиллерийских снарядов на сумму более 1 миллиарда норвежских крон (87,1 миллиона евро).
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NTB.
Контракт подписали в США министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам и генеральный директор Nammo Мортен Брандцег.
Финансирование позволит оружейной компании инвестировать в новую производственную линию, благодаря чему Nammo будет производить "в десять раз больше" артиллерийских снарядов для оборонного сектора. Точное количество не разглашается из соображений безопасности.
По словам гендиректора Nammo, создание новой производственной линии займет от полутора до двух лет, но значительная часть работы уже проведена. Компания также сможет удвоить производственные мощности по производству других артиллерийских боеприпасов и ракетных двигателей.
Брандцег подчеркнул, что инвестиции правительства Норвегии прежде всего касаются пополнения норвежских запасов снарядов, в которых остро нуждается Украина. В то же время Nammo также имеет ряд контрактов с другими странами.
Nammo (Nordic Ammunition Company) является совместной норвежско-финской компанией, специализирующейся на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.
Как сообщалось, на фоне войны России против Украины завод финской компании Nammo Lapua по производству боеприпасов в этом году увеличит выпуск своей продукции в пять раз.
А немецкий оружейный концерн Rheinmetall получит более 130 миллионов евро от Европейского Союза на увеличение производства боеприпасов.