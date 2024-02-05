У Фінляндії хочуть побудувати новий завод із виробництва артилерійських снарядів

На тлі війни Росії проти України завод фінської компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро.

Про це в інтерв'ю інформагентству STT повідомив регіональний директор компанії Ілкка Хейккіля, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Завод, що випускає оболонки для артилерійських снарядів, розташований у Састамала на заході країни.

Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

Збільшення виробництва на заводі в Састамала пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні.

Компанія Nammo подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів. У разі успіху компанія побудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проєкт також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.

Як повідомлялося, Європейський Союз зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.

На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.

На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.