Норвегія замовила артилерійських снарядів на понад 87 млн євро

Уряд Норвегії підписав зі збройовою компанією Nammo контракт на закупівлю артилерійських снарядів на суму понад 1 мільярд норвезьких крон (87,1 мільйона євро).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NTB.

Контракт підписали у США міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам та генеральний директор Nammo Мортен Брандцег.

Фінансування дозволить збройовій компанії інвестувати в нову виробничу лінію, завдяки чому Nammo вироблятиме "вдесятеро більше" артилерійських снарядів для оборонного сектора. Точну кількість не розголошують із міркувань безпеки.

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За словами гендиректора Nammo, створення нової виробничої лінії займе від півтора до двох років, але значну частину роботи вже здійснили. Компанія також зможе подвоїти виробничі потужності з виробництва інших артилерійських боєприпасів і ракетних двигунів.

Брандцег підкреслив, що інвестиції уряду Норвегії насамперед стосуються поповнення норвезьких запасів снарядів, яких гостро потребує Україна. Водночас Nammo також має низку контрактів з іншими країнами.

Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

Як повідомлялось, на тлі війни Росії проти України завод фінської компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро.

А німецький збройовий концерн Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро від Європейського Союзу на збільшення виробництва боєприпасів.