Норвегія замовила артилерійських снарядів на понад 87 млн євро
Уряд Норвегії підписав зі збройовою компанією Nammo контракт на закупівлю артилерійських снарядів на суму понад 1 мільярд норвезьких крон (87,1 мільйона євро).
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NTB.
Контракт підписали у США міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам та генеральний директор Nammo Мортен Брандцег.
Фінансування дозволить збройовій компанії інвестувати в нову виробничу лінію, завдяки чому Nammo вироблятиме "вдесятеро більше" артилерійських снарядів для оборонного сектора. Точну кількість не розголошують із міркувань безпеки.
За словами гендиректора Nammo, створення нової виробничої лінії займе від півтора до двох років, але значну частину роботи вже здійснили. Компанія також зможе подвоїти виробничі потужності з виробництва інших артилерійських боєприпасів і ракетних двигунів.
Брандцег підкреслив, що інвестиції уряду Норвегії насамперед стосуються поповнення норвезьких запасів снарядів, яких гостро потребує Україна. Водночас Nammo також має низку контрактів з іншими країнами.
Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.
Як повідомлялось, на тлі війни Росії проти України завод фінської компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро.
А німецький збройовий концерн Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро від Європейського Союзу на збільшення виробництва боєприпасів.