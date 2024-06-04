The Telegraph: НАТО готовит "коридоры" для переброски войск в случае войны с Россией

Североатлантический альянс разрабатывает несколько маршрутов, по которым американские военные и бронетехника в случае масштабной сухопутной войны с Россией могут быть переброшены ближе к фронту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Telegraph.

Маршруты тылового обеспечения в Европе стали ключевым приоритетом НАТО после того, как лидеры стран-членов Альянса в прошлом году договорились подготовить 300 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности для защиты восточного фланга.

Для этого Альянс готовит "сухопутные коридоры", в которых военные смогут свободно перевозить грузы без ограничений, которые накладываются на гражданских.

Реклама:

Нынешние планы предусматривают, что войска США будут высаживаться в нидерландских портах – в частности, Роттердаме, после этого их будут перебрасывать поездами через Германию в Польшу.

Если же порты на севере Европы будут разрушены в результате российских ударов, готовится другой маршрут – через южные порты в Италии, Греции и Турции. Из Италии, к примеру, войска США могут переправить через Словению и Хорватию в Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной.

Аналогичные планы существуют и по транспортировке войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию.

Дополнительно, пишет The Telegraph, разрабатываются планы переброски войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

инфографика: The Telegraph

По словам генерал-лейтенанта Александра Сольфранка, возглавляемое им командование логистики Объединенных вооруженных сил НАТО (JSEC) в течение последних пяти лет исследовало различные маршруты, по которым можно было бы доставить войска для противодействия российскому вторжению.

"Все создано таким образом, чтобы обеспечить необходимую устойчивость – надежность, резервы, а также дублирование", – пояснил он.

В то же время Сольфранк выразил обеспокоенность тем, что НАТО имеет недостаточно средств противовоздушной обороны для прикрытия своего восточного фланга.

"Наблюдая и оценивая российскую войну в Украине, мы видим, что Россия атаковала украинские логистические базы. Это должно привести к выводу, что огромные логистические базы, как мы знаем из Афганистана и Ирака, больше невозможны, потому что они будут атакованы и уничтожены на очень ранней стадии конфликтной ситуации", – рассказал генерал.

В Альянсе еще в прошлом году предупреждали страны-члены о влиянии бюрократической волокиты на передвижение войск по Европе, предложив в качестве решения создание "военного Шенгена".