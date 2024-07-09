В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема

В новой политической группе Европарламента "Патриоты за Европу", которую соучредил глава венгерского правительства Виктор Орбан, заявили, что разные позиции партий-участниц по России не являются проблемой.

Об этом сказал в понедельник Карел Гавличек, вице-президент чешской партии ANO, которая также вошла в новосозданную политическую группу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Гавличек выступил на пресс-конференции, посвященной запуску политической группы "Патриоты за Европу". Он заявил, что вместо того, чтобы искать союзников с одинаковыми взглядами на Россию, основное внимание было сосредоточено на поиске союзников с одинаковыми взглядами на функционирование Европейского Союза.

"Мы искали союзников, которые бы имели одинаковые взгляды на функционирование ЕС", – сказал Гавличек.

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По его словам, позиция ANO не изменилась и партия продолжает критиковать российскую агрессию. Гавличек даже осудил авиаудар России по Украине в понедельник, который разрушил детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Однако новая группа в Европарламенте уже попала под огонь критики со стороны премьер-министра Чехии Петра Фиалы, известного своей решительной поддержкой Украины. Фиала заявил, что "Патриоты за Европу" служат интересам России. Андрей Бабиш, лидер партии ANO, назвал обвинения Фиалы "чушью".

"Это та самая старая песня, в которую не может поверить даже премьер-министр. Я также хотел бы этого (поражения России), так пусть он (Фиала) сделает так, чтобы это произошло", – сказал Бабиш. Он добавил, что мир и прекращение боевых действий является приоритетом ANO.

Критика со стороны Фиалы прозвучала после зарубежных поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. Бабиш выступил в защиту Орбана.

"Орбан председательствует в ЕС и, в отличие от (премьер-министра Петра) Фиалы, он что-то делает с этим (войной в Украине)", – сказал Бабиш. Он ожидает, что Орбан доложит о результатах мировым лидерам на встрече НАТО в Вашингтоне.

Ультраправая французская партия "Национальное объединение" ранее официально присоединилась к группе "Патриоты за Европу", а ее представитель Жордан Барделла стал президентом группы.

Также членом группы стала итальянская правопопулистская партия "Лига" пророссийского политика Маттео Сальвини.