В Британии официально сменился премьер-министр после победы лейбористов

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Лидер лейбористов провел встречу в Букингемском дворце после того, как Риши Сунак ушел в отставку после худшего в истории результата всеобщих выборов для Консервативной партии.

Стармер стал первым премьер-министром-лейбористом за последние 14 лет и седьмым премьером-лейбористом в истории.

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Новый глава британского правительства Кир Стармер и король Чарльз III фото: РА

Риши Сунак признал свое поражение незадолго до 5 часов утра в пятницу, а Кир Стармер заявил о победе вскоре после этого. Левоцентристская лейбористская партия получила значительное большинство в 650-местном парламенте.

После встречи с Чарльзом III Кир Стармер направляется на Даунинг-Стрит, откуда он обратится к нации как новый премьер-министр.

Риши Сунак также уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, это произойдет позже.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.