ЕС объяснил присутствие своего представителя на инаугурации президента Ирана
Европейская комиссия отправила своего высокопоставленного дипломата на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, учитывая согласованную ЕС политику "критического взаимодействия".
Такое объяснение на брифинге в четверг, 1 августа, предоставил представитель Европейской комиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".
По словам Стано, в декабре 2022 года государства ЕС согласовали политику "критического взаимодействия", которая и стала основанием для участия заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних дел Энрике Мори в инаугурации президента Ирана.
Политика предусматривает "взаимодействие с Ираном, донесение наших месседжей, наших проблем, которые мы имеем с ним", добавил спикер.
"Наши отношения с Ираном находятся на очень, очень низком уровне по разным причинам: из-за нарушения прав человека в Иране, из-за поддержки Ираном незаконной агрессии России против Украины, из-за произвольных задержаний граждан ЕС", – перечислил он.
Стано также напомнил, что Европейский Союз остается стороной-посредником в так называемой иранской ядерной сделке, которая "предусматривает продолжение контактов с Ираном".
"Поэтому все эти вопросы решаются в контактах с Ираном и партнерами на любом уровне, будь то уровень заместителя Генерального секретаря Мора или высокого представителя (ЕС), когда он контактирует со своим коллегой, министром иностранных дел", – подытожил представитель Еврокомиссии.
Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Энрике Мора присутствовал на инаугурации Пезешкиана 30 июля. Мора также представлял ЕС на церемонии инаугурации бывшего иранского президента Эбрагима Раиси в 2019 году.
Раиси погиб во время авиакатастрофы в мае 2024 года. Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана со стороны европейских лидеров и чиновников тогда были восприняты неоднозначно.